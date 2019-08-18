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18 Ağustos 2019, Pazar
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Savunma darmadağın

Savunma darmadağın

, ve döküldü. Sadece yeni transfer ayakta kalmaya çalıştı

Kartal, Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında deplasmanında dağıldı. , , ve 'den oluşan savunma hattı karşılaşma boyunca ciddi hatalar yaptı, önemli boşluklar verdi. Özellikle iki bek çok aksarken savunmanın lideri olması beklenen Domagoj Vida ne sorumluluk aldı ne de görevini yaptı. Yeni transfer Victor Ruiz neredeyse tek başına atakları kesmeye çalıştı. İyi kullandığı sol ayağıyla topu oyuna etkili soktu. Ancak ona ayak uyduran yoktu.
  1. 18.8.2019
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