Beşiktaş'ta Kamil Wilczek çıkmazı
Polonyalı “Brondby’de mutluyum” dedi. Futbol direktörü Jensen ise “Yüksek teklif gelirse değerlendirmeliyiz” sözleriyle transfere açık kapı bıraktı.
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brondby'nin Polonyalı forveti Kamil Wilczek, geleceği hakkında konuştu. Futbolda her şeyin olabileceğini vurgulayan Kamil Wilczek, "Sözleşmemi yeni uzattım. Burada mutluyum, ailem de mutlu ve her şey iyi gidiyor. Futbolda her şey hızlı değişebiliyor ancak şu anda odaklandığım tek nokta Brondby" dedi. Konu hakkında konuşan bir diğer isim ise Brondby'nin futbol direktörü Carsten Jensen oldu. Oyuncunun satışına açık kapı bırakan Jensen, "Kamil bizim için önemli bir oyuncu. Çok sayıda gol attı. Onsuz kalmak istemeyiz ama bu elimde olan bir şey değil. Yüksek bir teklif gelmesi halinde değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
- 14.8.2019
-
Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
-
Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Beşiktaş'ta Kamil Wilczek çıkmazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.