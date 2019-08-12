Volkan Babacan Beşiktaş'a doğru
Önümüzdeki sezonun çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius'un sakatlanmasından sonra bir süredir kaleci arayışları hız kazanmıştı. Kartal aradığı kaleciyi buldu. Beşiktaş, Volkan Babacan ile büyük oranda anlaşma sağladı.
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