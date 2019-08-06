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06 Ağustos 2019, Salı
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Son Kartal

Son Kartal Victor Ruiz

’ye gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve 3 yıllık anlaşma yapılacak İspanyol yıldıza senelik 1.8 milyon euro ödenecek.

çalışmalarını aralıksız sürdüren , flaş bir hamlenin altına imza attı. Teknik direktörü 'nın raporu doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeni oyuncusunu buldu. Beşiktaş, Villarreal'in İspanyol sol stoperi için anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılara 3 yıllık imza atacağı öğrenildi. 'ye gelmesi beklenen Victor, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak. Villarreal'de geçen sezon 33 resmi maçta görev yapan 1,85 boyundaki Victor Ruiz'e senelik 1.8 milyon euro, kulübü Villarreal'e de 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

İTALYA'DA TUTUNAMADI
Ruiz, gençlik lisansıyla F. Martorell ve U.D. Cornellla takımlarında forma giydi. 2008 yılında Espanyol alt yapısında profesyonel olan Ruiz, ilk olarak Espanyol B takımına. Buradaki başarısıyla bir sezon içinde Espanyol A takımına yükselen Ruiz, 2011 yılının devre arasında 8.5 milyon euro'ya 'ye transfer oldu. 'ya adapte olamayan Ruiz, 8 milyon Euro'ya 'ya aynı sene içinde transfer oldu. Valencia'da geçen üç sezonun ardından Villarreal'e kiralanan İspanyol stoper, sezon sonunda ise 2.70 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'de geçen sezon 33 maçta görev yapan Ruiz bu karşılaşmaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

SOĞUKKANLI VE TEKNİK
Kariyeri Villarreal ve Valencia takımları arasında geçen Victor Ruiz'in en dikkat çeken özelliği soğukkanlılığı. Tekniği ve oyun kurma becerisi futbolunun kalburüstü takımlarında oynamasını sağladı. Ancak İtalyan futboluna uyum sağlayamadığı için Napoli macerası kısa süren bir Ruiz izledik. İspanyol stoperden hücumda skor yapmasını beklememek lazım. Eksisi; agresifliğinin az olması. Artısıysa sakinliği ve oyun görüşü diyebilirim. Yanında veya Domagoj Vida'yla birlikte tandemin bütünlüğünü tamamlar. / Aylin BERMANT?

  1. 6.8.2019
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