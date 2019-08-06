Son Kartal Victor Ruiz

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, flaş bir hamlenin altına imza attı. Teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeni oyuncusunu buldu. Beşiktaş, Villarreal'in İspanyol sol stoperi Victor Ruiz için anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılara 3 yıllık imza atacağı öğrenildi. Bugün Türkiye'ye gelmesi beklenen Victor, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak. Villarreal'de geçen sezon 33 resmi maçta görev yapan 1,85 boyundaki Victor Ruiz'e senelik 1.8 milyon euro, kulübü Villarreal'e de 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

İTALYA'DA TUTUNAMADI

Ruiz, gençlik lisansıyla F. Martorell ve U.D. Cornellla takımlarında forma giydi. 2008 yılında Espanyol alt yapısında profesyonel olan Ruiz, ilk olarak Espanyol B takımına. Buradaki başarısıyla bir sezon içinde Espanyol A takımına yükselen Ruiz, 2011 yılının devre arasında 8.5 milyon euro'ya Napoli'ye transfer oldu. İtalya'ya adapte olamayan Ruiz, 8 milyon Euro'ya Valencia'ya aynı sene içinde transfer oldu. Valencia'da geçen üç sezonun ardından Villarreal'e kiralanan İspanyol stoper, sezon sonunda ise 2.70 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'de geçen sezon 33 maçta görev yapan Ruiz bu karşılaşmaların hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

SOĞUKKANLI VE TEKNİK

Kariyeri Villarreal ve Valencia takımları arasında geçen Victor Ruiz'in en dikkat çeken özelliği soğukkanlılığı. Tekniği ve oyun kurma becerisi İspanya futbolunun kalburüstü takımlarında oynamasını sağladı. Ancak İtalyan futboluna uyum sağlayamadığı için Napoli macerası kısa süren bir Ruiz izledik. İspanyol stoperden hücumda skor yapmasını beklememek lazım. Eksisi; agresifliğinin az olması. Artısıysa sakinliği ve oyun görüşü diyebilirim. Yanında Gary Medel veya Domagoj Vida'yla birlikte tandemin bütünlüğünü tamamlar. / Aylin BERMANT?