Muhayer Oktay'a geçer not

Beşiktaş, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese'ye 2-0 mağlup olurken, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki Muhayer Oktay'ın performansı ise alkış topladı. Ortaya koydğu mücadele ile taraftarının takdirini alan genç oyuncu, yeni sezon öncesi umut verdi. Maçta en çok ikili mücadele kazanan futbolcu olan Muhayer için sosyal medyadan taraftarlardan olumlu tepkiler geldi.

YAĞMURLU İDMAN

Beşiktaş dün yağmur altında çalıştı. Antrenmanda Udinese karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas organizasyonları ve 5'e 2 çalışması ile antrenmana devam ettiler. Çalışma, yarı sahada yapılan çift devreli maç ile sona erdi. Beşiktaş'ın sağanak yağış altında gerçekleşen antrenmanını yöneticiler Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu da ilgiyle takip etti.

SON RAKİP BRESCIA

Beşiktaş Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında bugün İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından özel uçakla Türkiye'ye dönecek.