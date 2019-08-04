Divan kurulu başkanı yeniden Yamantürk
Beşiktaş'ta dün Divan Kurulu Başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır'ın yarıştığı seçimde 983 üye oy kullandı.
Beşiktaş'ta dün Divan Kurulu Başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır'ın yarıştığı seçimde 983 üye oy kullandı. Oyların büyük bir kısmını alan Tevfik Yamantürk tekrar Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı oldu. Yamantürk, seçim sonrası teşekkür konuşması yaptı ve "Sadece Beşiktaş'ın başarısı için çalışacağız" ifadesini kullandı.
- 4.8.2019
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
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