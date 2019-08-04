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04 Ağustos 2019, Pazar
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başkanı yeniden Yamantürk

Divan kurulu başkanı yeniden Yamantürk

'ta dün Başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan 'ün yanı sıra ve eski divan kurulu başkanı 'ın yarıştığı seçimde 983 üye oy kullandı.

'ta dün Başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan 'ün yanı sıra ve eski divan kurulu başkanı 'ın yarıştığı seçimde 983 üye oy kullandı. Oyların büyük bir kısmını alan Tevfik Yamantürk tekrar Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı oldu. Yamantürk, sonrası teşekkür konuşması yaptı ve "Sadece Beşiktaş'ın başarısı için çalışacağız" ifadesini kullandı.

  1. 4.8.2019
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