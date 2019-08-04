Divan kurulu başkanı yeniden Yamantürk

Beşiktaş'ta dün Divan Kurulu Başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır'ın yarıştığı seçimde 983 üye oy kullandı. Oyların büyük bir kısmını alan Tevfik Yamantürk tekrar Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı oldu. Yamantürk, seçim sonrası teşekkür konuşması yaptı ve "Sadece Beşiktaş'ın başarısı için çalışacağız" ifadesini kullandı.