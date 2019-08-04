Beşiktaş'tan resmi Skrtel açıklaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan resmi Skrtel açıklaması!

'tan resmi Skrtel açıklaması!

Beşiktaş'tan resmi Skrtel açıklaması!

transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. ile sözleşmesi sona eren ve bir süredir yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Skrtel'in geleceği merak ediliyordu. Slovak yıldızın ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Siyah-beyazlıların komitesi başkanı konu ile ilgili açıklama yaptı.

'tan açıklaması geldi! ile yapılan uzun görüşmeler sonucu ortak bir zeminde buluşamayan Martin Skrtel''in siyah-beyazlı takım ile anlaştığı ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giyeceği öne sürülmüştü. Siyah-beyazlıların komitesi başkanı transfer iddiaları ile ilgili, ''Martin Skrtel ile anlaştığımız iddiaları doğru değil'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile başarılı 2 sezonu geride bırakan Slovak yıldızın sarı-lacivertlilerin yıllık 2 milyon euroluk teklifi reddettiği bildirildi. Martin Skrtel'in yurt dışından takımlarla da görüştüğü ancak transferin belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Kariyeri boyunca 533 karşılaşmada 28 gol 10 asistlik performans sergileyen Martin Skrtel; AS Trencin, Zenit, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını terletmiş, Slovakya Milli Takımı ile 103 müsabakada boy göstermişti.

  1. 04.08.2019
  2. Güncelleme: 04.08.2019 22:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan resmi Skrtel açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN