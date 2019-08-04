Beşiktaş'tan resmi Skrtel açıklaması!
Martin Skrtel transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir süredir yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Skrtel'in geleceği merak ediliyordu. Slovak yıldızın Beşiktaş ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Siyah-beyazlıların transfer komitesi başkanı Umut Güner konu ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan Martin Skrtel açıklaması geldi! Fenerbahçe ile yapılan uzun görüşmeler sonucu ortak bir zeminde buluşamayan Martin Skrtel''in siyah-beyazlı takım ile anlaştığı ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giyeceği öne sürülmüştü. Siyah-beyazlıların transfer komitesi başkanı Umut Güner transfer iddiaları ile ilgili, ''Martin Skrtel ile anlaştığımız iddiaları doğru değil'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile başarılı 2 sezonu geride bırakan Slovak yıldızın sarı-lacivertlilerin yıllık 2 milyon euroluk teklifi reddettiği bildirildi. Martin Skrtel'in yurt dışından takımlarla da görüştüğü ancak transferin belirsizliğini koruduğu belirtildi.
Kariyeri boyunca 533 karşılaşmada 28 gol 10 asistlik performans sergileyen Martin Skrtel; AS Trencin, Zenit, Liverpool ve Fenerbahçe formalarını terletmiş, Slovakya Milli Takımı ile 103 müsabakada boy göstermişti.
- 04.08.2019
- Güncelleme: 04.08.2019 22:54
-
Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
-
Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
-
Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Beşiktaş'tan resmi Skrtel açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.