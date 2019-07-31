Erdal Torunoğulları bugün A Spor’da
Transferin nabzı bugün 21.00'de A Spor'da atacak. Transfer dünyasının iki uzman ismi Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları ile Galatasaray eski idari menajeri Cenk Ergün, Aykut İnce'nin sunduğu Transfer Raporu programına konuk olacak.
Transferin nabzı bugün 21.00'de A Spor'da atacak. Transfer dünyasının iki uzman ismi Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları ile G.Saray eski idari menajeri Cenk Ergün, Aykut İnce'nin sunduğu Transfer Raporu programına konuk olacak. Ergün ve Torunoğulları, transfer dünyasındaki gelişmeler hakkında bilgi verecek. Transfer Raporu bugün saat 21.00- 23.00 arasında A Spor'da...
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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