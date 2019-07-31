Erdal Torunoğulları bugün A Spor’da

Transferin nabzı bugün 21.00'de A Spor'da atacak. Transfer dünyasının iki uzman ismi Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları ile G.Saray eski idari menajeri Cenk Ergün, Aykut İnce'nin sunduğu Transfer Raporu programına konuk olacak. Ergün ve Torunoğulları, transfer dünyasındaki gelişmeler hakkında bilgi verecek. Transfer Raporu bugün saat 21.00- 23.00 arasında A Spor'da...