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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Erdal Torunoğulları bugün A ’da

Erdal Torunoğulları bugün A Spor’da

Transferin nabzı bugün 21.00'de A 'da atacak. dünyasının iki uzman ismi 'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları ile eski idari menajeri Cenk Ergün, 'nin sunduğu programına konuk olacak.

Transferin nabzı bugün 21.00'de A 'da atacak. dünyasının iki uzman ismi 'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları ile G.Saray eski idari menajeri Cenk Ergün, 'nin sunduğu programına konuk olacak. Ergün ve Torunoğulları, transfer dünyasındaki gelişmeler hakkında bilgi verecek. Transfer Raporu bugün saat 21.00- 23.00 arasında A Spor'da...

  1. 31.7.2019
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