'O artık aileden'

Abdullah Avcı'nın sisteminde Visca'nın önemli rol aldığının hatırlatılması üzerine Boyd, "Çalıştıkça benden beklentilerini öğreneceğim. Visca ile karşılaştırılmak istemiyorum. Kendi kalitem ve bir stilim var. Açık pozisyonunu tercih ederim ama Abdullah hoca nerede görev verirse orada elimden geleni yaparım" yanıtını verdi.



Q7 ÇOK ŞEY ÖĞRETECEK



Kartal'ın yeni yıldızı Boyd, takım arkadaşı Quaresma'ya övgüler yağdırdı. Portekizli oyuncunun kalitesine vurgu yapan 24 yaşındaki sol kanat, "Benden tecrübe ve yaş olarak da ileride. Aramızdaki forma rekabeti takım için son derece olumlu olacak. Ayrıca onun kalitesindeki bir oyuncudan öğreneceğim çok şey var" sözlerini sarf etti.