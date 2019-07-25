Beşiktaş'ta Tyler Boyd'tan Quaresma açıklaması!
Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Boyd, Beşiktaş'ın hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirtirken Quaresma ve Lens ile ilgili de konuştu.
BOYD'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR
Çok büyük bir kulübe geldim. Burada olmaktan çok mutluyum.
Abdullah Avcı ile çalıştıkça takıma daha çok alışıyorum.
Kanatta oynamayı daha çok istiyorum ama hocamız nerede oynamamı isterse orada oynarım.
Quaresma da Lens de çok kaliteli oyuncular. Özellikle Ricardo, çok tecrübeli bir futbolcu. Ondan öğreneceğim çok şey var. Bu rekabet hepimize yararlı olacaktır.
Başka teklifler vardı ama Beşiktaş'ı seçerek çok iyi bir karar verdim.
Beşiktaş'ta tek hedef şampiyonluktur, bunun için her şeyi yapacağım.
- 25.07.2019
- Güncelleme: 25.07.2019 15:02
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Beşiktaş'ta Tyler Boyd'tan Quaresma açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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