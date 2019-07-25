Beşiktaş'ta Tyler Boyd'tan Quaresma açıklaması!

BOYD'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Çok büyük bir kulübe geldim. Burada olmaktan çok mutluyum.

Abdullah Avcı ile çalıştıkça takıma daha çok alışıyorum.

Kanatta oynamayı daha çok istiyorum ama hocamız nerede oynamamı isterse orada oynarım.

Quaresma da Lens de çok kaliteli oyuncular. Özellikle Ricardo, çok tecrübeli bir futbolcu. Ondan öğreneceğim çok şey var. Bu rekabet hepimize yararlı olacaktır.

Başka teklifler vardı ama Beşiktaş'ı seçerek çok iyi bir karar verdim.

Beşiktaş'ta tek hedef şampiyonluktur, bunun için her şeyi yapacağım.