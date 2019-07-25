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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'ta 'tan Quaresma açıklaması!

Beşiktaş'ta Tyler Boyd'tan Quaresma açıklaması!

'ın yeni transferi , basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Boyd, Beşiktaş'ın hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirtirken Quaresma ve Lens ile ilgili de konuştu.

BOYD'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Çok büyük bir kulübe geldim. Burada olmaktan çok mutluyum.

ile çalıştıkça takıma daha çok alışıyorum.

Kanatta oynamayı daha çok istiyorum ama hocamız nerede oynamamı isterse orada oynarım.

Quaresma da Lens de çok kaliteli oyuncular. Özellikle Ricardo, çok tecrübeli bir futbolcu. Ondan öğreneceğim çok şey var. Bu rekabet hepimize yararlı olacaktır.

Başka teklifler vardı ama 'ı seçerek çok iyi bir karar verdim.

Beşiktaş'ta tek hedef şampiyonluktur, bunun için her şeyi yapacağım.

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 15:02
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