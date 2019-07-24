Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş Eljif Elmas yorumu!

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro artı 1.5 milyon Euro bonusla Napoli'ye satılması, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü teknik adam Ancelotti'nin ısrarla istediği ve geleceğin yıldızı olarak tanımladığı Eljif için, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Fenerbahçelileri kızdıracak bir yorum geldi.