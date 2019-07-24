Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş Eljif Elmas yorumu!
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın 16 milyon Euro artı 1.5 milyon Euro bonusla Napoli'ye satılması, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü teknik adam Ancelotti'nin ısrarla istediği ve geleceğin yıldızı olarak tanımladığı Eljif için, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Fenerbahçelileri kızdıracak bir yorum geldi.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
Güncelleme: 24.07.2019 12:01
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Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
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Sarı-Lacivertlilerin iki sezon önce Makedonya'dan yalnızca 180 bin Euro'ya transfer ettiği Eljif, 16 milyon Euro ve bonuslarla Napoli'nin yolunu tuttu.
Eljif, böylelikle Fenerbahçe tarihinin en fazla bonservis bedeli kazandıran ismi olurken, Süper Lig'de de Cenk Tosun'un ardından ikinci sıraya yerleşti.
Avrupa basınının da büyük ilgi gösterdiği transfer futbol dünyasını ikiye böldü...
Bir taraf geleceğin yıldızı bu paralar normal derken, diğer bir taraf Elmas'ın bu kadar etmeyeceği görüşünde.