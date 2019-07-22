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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Farklı

Farklı kartal

İlk etap çalışmaları için Riva'da kamp yapan , kampın son gününde Kocaelispor'la hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar, 7. dakikada geriye düştüğü mücadeleden 'lik galibiyetle ayrılırken, yeni transfer Tyler , yaptığı 3 asistle maçın yıldızı oldu.

Kocaelisporlu Gökdeniz'in attığı golle geriye düşen , bu gole 22'de Quaresma ile yanıt verdi ve skoru eşitledi. 33'te Roco kafayla takımını öne geçirdi. İkinci yarıya farklı 11'le çıkan 'ta 54'te Muayer, 61'de Nayir birer daha gol attı ve skor 4-1 oldu. Bu iki golün asistini yaptı. 78'de Umut bir gol daha attı. 83 ve 89'da ise Oğuzhan Akgün'ün golleri geldi ve siyah-beyazlılar sahadan 'lik galibiyetle ayrıldı.


İKİ GÜN İZİN SONRASI ROTA AVUSTURYA
Kocaelispor maçıyla birlikte Riva'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlı oyunculara iki gün izin verildi. Beşiktaş iznin ardından çarşamba günü saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla 2. etap çalışmaları için Avusturya'ya gidecek. Siyahbeyazlılar 4 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

  1. 22.7.2019
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