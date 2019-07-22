Farklı kartal
İlk etap çalışmaları için Riva'da kamp yapan Beşiktaş, kampın son gününde Kocaelispor'la hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar, 7. dakikada 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 7-1'lik galibiyetle ayrılırken, yeni transfer Tyler Boyd, yaptığı 3 asistle maçın yıldızı oldu.
Kocaelisporlu Gökdeniz'in attığı golle 1-0 geriye düşen Kartal, bu gole 22'de Quaresma ile yanıt verdi ve skoru eşitledi. 33'te Roco kafayla takımını öne geçirdi. İkinci yarıya farklı 11'le çıkan Beşiktaş'ta 54'te Muayer, 61'de Umut Nayir birer daha gol attı ve skor 4-1 oldu. Bu iki golün asistini Boyd yaptı. 78'de Umut bir gol daha attı. 83 ve 89'da ise Oğuzhan Akgün'ün golleri geldi ve siyah-beyazlılar sahadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İKİ GÜN İZİN SONRASI ROTA AVUSTURYA
Kocaelispor maçıyla birlikte Riva'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlı oyunculara iki gün izin verildi. Beşiktaş iznin ardından çarşamba günü saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla 2. etap çalışmaları için Avusturya'ya gidecek. Siyahbeyazlılar 4 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
- 22.7.2019
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Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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