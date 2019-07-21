Yengeden çağrı
Beşiktaş'ın, Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp Kartal'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."
Beşiktaş'ın, Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp Kartal'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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