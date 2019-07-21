Yengeden çağrı

Beşiktaş'ın, Vitor Hugo'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marcelo Guedes'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp Kartal'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."