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21 Temmuz 2019, Pazar
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Yengeden çağrı

Yengeden çağrı

'ın, 'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp 'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."

'ın, 'yu eski kulübü Palmeiras'a kaptırdığı iddia edilirken konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 'in eşi Tatiane, Hugo'nun fotoğrafına yorum bırakıp 'a davet etti: "Beşiktaş'a gel. Bu, hayatında yaşayabileceğin en iyi deneyim. Beşiktaş'ta oynamalısın."

  1. 21.7.2019
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