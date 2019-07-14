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14 Temmuz 2019, Pazar
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'tan Çağlar bombası

Beşiktaş'tan Çağlar bombası

basını, ’ın, ’ye kiralama teklifi yaptığını yazdı. İngiliz ekibinde şans bulamayan ’nün de Beşiktaş’ı istediği ifade edildi.

'ta çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de oldu. forması giyen milli stoperi kiralamak isteyen siyah-beyazlıların bu konuda girişimlerine başladığı öne sürüldü. basınından Onefootball'da yer alan habere göre Beşiktaş, ekibinde fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki genç stoperi kiralamak için masaya oturdu. Haberde "Türkler, Çağlar için çok istekli. Sıcak gelişmeler olabilir" denildi.

21 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Ayrıca 1.87 boyundaki oyuncunun da daha fazla forma şansı bulmak ve kendini geliştirmek için siyah-beyazlı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Çağlar Söyüncü için 2 yıllık kiralama önerisinde bulunulduğu belirtilirken, ne kadarlık bir ücret teklif edildiği bilgisine ise ulaşılamadı. Leicester City'ye geçen sezon başında Freiburg'dan 21 milyon euro'ya transfer olan Çağlar, beklentilerin altında kalmış ve sadece 8 resmi maçta forma bulabilmişti.
Profesyonel kulüp kariyerinde 106 maça çıkan Çağlar, bunların 3'ünü Leicester U23 takımında oynadı. Çağlar'ın 3 gol, 1 asisti var.

  1. 14.7.2019
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