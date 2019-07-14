Beşiktaş'ta teknolojik idman

Riva kampının ilk gününde taktik antrenman yapan siyah-beyazlıların tek gündemi pas organizasyonu. Isınma hareketlerinden sonra top kapma idmanı yapan futbolcular, antrenmanın geri kalanında minik kalelerin olduğu pas organizasyonu çalıştı. Oyunu sık sık durdurarak futbolcuları uyaran Abdullah Avcı, geriden oyun kurma anlayışını yerleştirinceye kadar aynı tarz idmanlara devam edecek. Antrenman çalışmalarında teknolojiden fazlasıyla faydalanan Avcı, dün de saha kenarına kurdurduğu uzaktan kumandalı kamera sisteminden gelen görüntüleri sıkça izledi.