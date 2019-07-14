Beşiktaş'ta teknolojik idman
Sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da start veren Beşiktaş bir günlük iznin ardından dün yaptığı çift idmanla 9 gün sürecek kampa başladı. Kartal, 1 günlük iznin ardından antrenmanlara devam etti Abdullah Avcı, sürekli pas çalıştırdı.
Riva kampının ilk gününde taktik antrenman yapan siyah-beyazlıların tek gündemi pas organizasyonu. Isınma hareketlerinden sonra top kapma idmanı yapan futbolcular, antrenmanın geri kalanında minik kalelerin olduğu pas organizasyonu çalıştı. Oyunu sık sık durdurarak futbolcuları uyaran Abdullah Avcı, geriden oyun kurma anlayışını yerleştirinceye kadar aynı tarz idmanlara devam edecek. Antrenman çalışmalarında teknolojiden fazlasıyla faydalanan Avcı, dün de saha kenarına kurdurduğu uzaktan kumandalı kamera sisteminden gelen görüntüleri sıkça izledi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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