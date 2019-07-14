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14 Temmuz 2019, Pazar
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'ta teknolojik idman

Beşiktaş'ta teknolojik idman

Sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da start veren bir günlük iznin ardından dün yaptığı çift idmanla 9 gün sürecek kampa başladı. , 1 günlük iznin ardından antrenmanlara devam etti , sürekli pas çalıştırdı.

Riva kampının ilk gününde taktik antrenman yapan siyah-beyazlıların tek gündemi pas organizasyonu. Isınma hareketlerinden sonra top kapma idmanı yapan futbolcular, antrenmanın geri kalanında minik kalelerin olduğu pas organizasyonu çalıştı. Oyunu sık sık durdurarak futbolcuları uyaran , geriden oyun kurma anlayışını yerleştirinceye kadar aynı tarz idmanlara devam edecek. Antrenman çalışmalarında teknolojiden fazlasıyla faydalanan Avcı, dün de saha kenarına kurdurduğu uzaktan kumandalı kamera sisteminden gelen görüntüleri sıkça izledi.

  1. 14.7.2019
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