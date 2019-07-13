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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Vodafone ile yeni anlaşma ‘Salı’ masada

Vodafone ile yeni anlaşma ‘Salı’ masada

, Vodafone ile yeniden anlaşmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamada Salı günü Vodafone ile yeni sözleşmeye imza atılacağı belirtildi.

Beşiktaş uzun yıllardır forma sponsorluğunu yapan Vodafone'la yeniden sözleşme imzalayacak. Yapılan açıklamada, "Forma sponsorluk anlaşmamızın yeni döneminin duyurusu, Başkanı Orman ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'ın katılımıyla, 16 Temmuz saat 13:00 da Vodafone Park'ta gerçekleştirilecektir" denildi.

  1. 13.7.2019
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