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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ta hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, BJK 'nin bakımda olması nedeniyle Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra dayanıklılık çalışması yaptı.

Dar alanda kontrol pas ve top sürme çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik programların yer aldığı organizasyonlarla tamamlandı.

Sağ arka adalesinde sertleşme bulunan Dorukhan Toköz, idmana katılmadı. Milli futbolcu, bireysel antrenör eşliğinde saha kenarında yürüyüş yaptı.

Siyah-beyazlılarda ameliyat edilen 'ın yanı sıra izinli ile antrenmanda yer almadı.

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Riva'da akşam yapacağı idmanla devam edecek.

  1. 10.07.2019
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