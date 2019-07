Cenk Tosun: En modern Avcı!

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli forvet, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı ekipte önemli işler yapacağına inandığını söyledi. Abdullah Avcı'nın geriden oyun kurmayı iyi beceren bir teknik adam olduğunu belirten Cenk, "Kalecinin bile pasla çıkan bir oyun tarzını benimsiyor. Taktiksel anlamda modern düşünen bir isim. Abdullah hoca çok izliyor ve modern futbolu takip etmeye çalışıyor. Abdullah hocanın Beşiktaş'ta, Şenol hocanın da milli takımda başarılı olacağını düşünüyorum. Abdullah hoca Beşiktaş'ı şampiyon yapabilir ama daha erken. Henüz saha idmanları başlamadı. Transferler de henüz yapılmadı" ifadelerini kullandı.



GÜVEN'E DESTEK

Cenk Tosun, Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın Premier Lig'e gidecek yetenekte olduğunu söyledi. Milli forvet, "Güven Yalçın iyi oynuyor son dönemde. Çok üstüne kattı. Kendini geliştirirse Premier Lig'e gidebilir. Burak Yılmaz ise her türlü, her lige gider" yorumunu yaptı.



BEŞİKTAŞ TARAFTARI FARKLI

Everton taraftarının desteğini her zaman yanında hissettiğini belirten Cenk Tosun, "Çok pozitif yorumlar alıyorum. Hiçbir yere gitme, burada gol kralı olacaksın diyorlar. Bana besteler yapılıyor. Bu da beni gururlandırıyor" derken; Beşiktaş taraftarı için ise "Aramızda özel bir bağ var. Onlar her zaman çok farklı" dedi.