Nikola Vlasic CSKA’ya gitti
Beşiktaş'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Hırvat 10 numara Vlasic, CSKA ile beş yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Hırvat 10 numara Vlasic, CSKA ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Rus kulübü, geçtiğimiz yaz Everton'dan kiraladığı 21 yaşındaki futbolcunun bonservisine 15 milyon euro ödedi. Nikola Vlasic'in adı, uzun bir süre boyunca Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul etmişti.
- 20.6.2019
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Alparslan Turan Keşke alsalar...
-
Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
Nikola Vlasic CSKA’ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.