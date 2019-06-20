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20 Haziran 2019, Perşembe
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’ya gitti

Nikola Vlasic CSKA’ya gitti

'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Hırvat Vlasic, ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Hırvat Vlasic, ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Rus kulübü, geçtiğimiz yaz Everton'dan kiraladığı 21 yaşındaki futbolcunun bonservisine 15 milyon euro ödedi. 'in adı, uzun bir süre boyunca Beşiktaş'ın gündemini meşgul etmişti.

  1. 20.6.2019
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