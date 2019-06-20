Nikola Vlasic CSKA’ya gitti

Beşiktaş'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Hırvat 10 numara Vlasic, CSKA ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Rus kulübü, geçtiğimiz yaz Everton'dan kiraladığı 21 yaşındaki futbolcunun bonservisine 15 milyon euro ödedi. Nikola Vlasic'in adı, uzun bir süre boyunca Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul etmişti.