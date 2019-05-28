Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Beşiktaş, Nottingham Forest’ın golcüsü Karim Ansarifard’ı transfer listesine dahil etti. Hamburg ve Glasgow Rangers da devrede.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, adı İranlı golcü Karim Ansarifard'la anılıyor. Transfer döneminde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen İranlı golcü Karim Ansarifard'la ilgilendiği iddia edildi. Bu futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler ise Alman ekibi Hamburg ve İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers. Kulüp menajeri Martin O'Neill, yeni sezon öncesinde yeni transferler yapmak istediklerini ancak bütçede kısıtlamaya gittiklerini belirterek, takımdaki kimi isimleri satabileceklerini açıkladı. Bu sezon Nottingham'da fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki golcü, oynadığı 12 lig maçında 2 gol bulurken 2 de asist yaptı.
25 MAÇTA 17 GOL, 6 ASİST
Kariyerine İran'da başlayan Ansarifad, özellikle Olmpiakos'taki performansıyla dikkat çekti. Ligde 25 maçta forma giyen golcü, 17 gol atarken 6 da asist yaptı.
Bugüne kadar İran milli takımı formasını 74 kez giyen Ansarifad, 18 gol attı.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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