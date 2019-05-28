Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
28 Mayıs 2019, Salı
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'ta forvete yeni aday! ’tan Ansarifard

Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard

, ’ın golcüsü ’ı listesine dahil etti. Hamburg ve da devrede.

çalışmalarını sürdüren 'ın, adı İranlı golcü 'la anılıyor. Transfer döneminde 'ın yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların, ekiplerinden forması giyen İranlı golcü Karim Ansarifard'la ilgilendiği iddia edildi. Bu futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler ise Alman ekibi Hamburg ve İskoçya temsilcisi . Kulüp menajeri Martin O'Neill, yeni sezon öncesinde yeni transferler yapmak istediklerini ancak bütçede kısıtlamaya gittiklerini belirterek, takımdaki kimi isimleri satabileceklerini açıkladı. Bu sezon Nottingham'da fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki golcü, oynadığı 12 lig maçında 2 gol bulurken 2 de asist yaptı.

25 MAÇTA 17 GOL, 6 ASİST
Kariyerine 'da başlayan Ansarifad, özellikle Olmpiakos'taki performansıyla dikkat çekti. Ligde 25 maçta forma giyen golcü, 17 gol atarken 6 da asist yaptı.

Bugüne kadar İran milli takımı formasını 74 kez giyen Ansarifad, 18 gol attı.

  1. 28.5.2019
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