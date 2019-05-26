Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 9 oyuncu birden... - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 9 oyuncu birden...

Yeni sezon öncesi kulüpler hazırlıklara şimdiden başladı. Beşiktaş'ta da A Milli Takıma uğurladığı hocası Şenol Güneş'in ardından yeni sezon temizliği başlıyor. Şampiyonluk hedefleriyle başladığı ligi 3. sırada tamamlayabilen siyah-beyazlı ekip gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Takıma birçok takviye yapmayı planlayan Başkan Fikret Orman ve ekibi öncelik olarak teknik direktör konusunu halletmek istiyor, sonrasında ise birçok isimle yollar ayrılıp yerine yapılacak takviyelerin ardından yeni sezona taraftarlarına 2020 model bir kartal izletme uğraşında.
26 Mayıs 2019 Pazar 11:15 Güncelleme: 26.05.2019 11:15
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 9 oyuncu birden...

Spor Toto Süper Lig'de perde bugün 19.00'da oynanacak 4 karşılaşma sonunda kapanıyor. Transfer sezonunun açılmasına az bir süre kala takımlar girişimlerini hızlandırdı.

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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 9 oyuncu birden...

Ligi şampiyon 69 puanla şampiyon olarak tamlamayı başaran Galatasaray dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.05'de başlayan kutlamalarla kupasına kavuştu.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 9 oyuncu birden...

Yarışa şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, ligi 3. sırada tamamlamasının ardından gelecek sezon için takımda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 9 oyuncu birden...

Teknik patron Şenol Güneş ile yolları ayıran Beşiktaş, dün oynanan karşılaşmayla tecrübeli hocasına veda etti.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 9 oyuncu birden...

2015 yılından bu yana Beşiktaş'ın başında bulunan Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin hocası olarak çıktığı Kasımpaşa karşısında da 3-2 galip gelerek noktayı 3 puanla koymuş oldu.

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