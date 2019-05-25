Pyramids’ten Lens atağı
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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’ten Lens atağı

Pyramids’ten Lens atağı

’ta eleştirilerin hedefi haline gelen 31’lik yıldızı, ekibi transfer listesine aldı.

'ta bekleneni iki senedir veremeyen 'e sürpriz bir talip çıktı. Geçen sezon 'dan Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katan ekibi listesine siyah-beyazlılarda istenmeyen adam ilan edilen Jeremain Lens'i aldı. Mısır kulübü, Hollandalı futbolcunun şartlarını araştırmaya başladı. ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu için 3.5 milyon euro'luk bir bedel istenmesi bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş, dün akşam U20-Arjantin U20 maçını takip etti. Kara Kartal, Afrikalı sol bek Sibusiso Mabiliso'yu izledi. Oyuncunun uzun süredir araştırıldığı belirtildi.
  1. 25.5.2019
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