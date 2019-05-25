Pyramids’ten Lens atağı
Beşiktaş’ta eleştirilerin hedefi haline gelen 31’lik yıldızı, Mısır ekibi transfer listesine aldı.
Beşiktaş'ta bekleneni iki senedir veremeyen Jeremain Lens'e sürpriz bir talip çıktı. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katan Mısır ekibi Pyramids listesine siyah-beyazlılarda istenmeyen adam ilan edilen Jeremain Lens'i aldı. Mısır kulübü, Hollandalı futbolcunun şartlarını araştırmaya başladı. Kara Kartal ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu için 3.5 milyon euro'luk bir bedel istenmesi bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş, dün akşam Güney Afrika U20-Arjantin U20 maçını takip etti. Kara Kartal, Afrikalı sol bek Sibusiso Mabiliso'yu izledi. Oyuncunun uzun süredir araştırıldığı belirtildi.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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