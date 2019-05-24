10 milyon euroluk Vida
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, transfer piyasasındaki güncelliğini koruyor.
Öyle ki Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Vida'nın fiyatını Hırvat basını açıkladı. Geçen sezon Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla gösterdiği performansın ardından pek çok kulübün almak istediği Vida'ya Beşiktaş 12 milyon euro değer biçmişti. Hırvat basınına göre siyah-beyazlı kulüp bu sezon Vida için fiyatı 10 milyon euro'ya kadar düşürdü. Domagoj Vida daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş ve İstanbul'da mutlu olduğunu ve ayrılmaya sıcak bakmadığını belirtmişti.
- 24.5.2019
-
Şike'yi onayan hakime 12 yıl
Toplam 1
Yorum
Dost Neden hala mahkemeler Fenerbahçe’nin masumuyetini onaylamıyor?
-
Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!
Toplam 1
Yorum
gökhan bu hakem atamalarında eksiklik var bülent yıldırım ve serkan çınar yokkk
-
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro
Toplam 2
Yorum
Ne diyim Ali Koç istifa
10 milyon euroluk Vida haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.