10 milyon euroluk Vida

Öyle ki Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Vida'nın fiyatını Hırvat basını açıkladı. Geçen sezon Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla gösterdiği performansın ardından pek çok kulübün almak istediği Vida'ya Beşiktaş 12 milyon euro değer biçmişti. Hırvat basınına göre siyah-beyazlı kulüp bu sezon Vida için fiyatı 10 milyon euro'ya kadar düşürdü. Domagoj Vida daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş ve İstanbul'da mutlu olduğunu ve ayrılmaya sıcak bakmadığını belirtmişti.