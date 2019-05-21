Beşiktaş'ta Karius gitmiyor

Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius ile ilgili İngiliz basınında transfer iddiası yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından eleştirilen ve ardından sergilediği performansla dikkat çeken Loris Karius'un yeni sezonda da Beşiktaş'ta kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Daily Mirror'da yer alan habere göre; Loris Karius gelecek sezon yine Beşiktaş forması giyecek. Haberde Alman kalecinin teknik direktör Şenol Güneş tarafından eleştirildikten sonra performansını artırdığı belirtildi. Beşiktaş'ın Loris Karius'un yeni sezondaki performansından memnun kalması ve bonservisini almak istemesi halinde Liverpool'a 7 milyon pound bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.



HERKES iSTERSE BURADA KALIRIM

Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadıkları maç sonrası açıklamalarda bulunan Karius, Beşiktaş'ta kalabileceğinin sinyallerini verdi. Alman file bekçisi yaptığı açıklamada, "Herkes memnunsa ve beni istiyorlarsa, burada kalmaya devam edeceğim" dedi. Alman file bekçisi bu sezon 34 resmi maçta forma giydi ve 6 maçta kalesini gole kapattı.



U-15'LER BURSA'YI 1-0 YENDİ

Beşiktaş ?U-15 Akademi Takımı, Türkiye Finalleri A grubu ikinci maçında Bursaspor'u 1-0 yendi. Zeki Arslan Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda etkili olan siyah-beyazlılar, Ege Tıknaz'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.



TOFAŞ BİLETLERİ SATIŞTA

Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Play- Off Çeyrek Finalinde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Tofaş ile eşleşmişti. Serinin 2. maçı, 26 Mayıs Pazar saat 15.15'te Akatlar'da oynanacak. Karşılaşmanın biletleri 20-40

TL'den satışa sunuldu.