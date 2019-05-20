Atiba 1 yıl daha Beşiktaş’ta – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Atiba 1 yıl daha ’ta

Atiba 1 yıl daha Beşiktaş’ta
Takımın deneyimli ismi bu sezon Süper Lig'deki 26. maçını Trabzonspor'a karşı oynadı. Kanadalı oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha otomatik olarak uzadığı öğrenildi. 26 lig maçında görev yapan Atiba'nın sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun devreye girdiği ve 36 yaşındaki oyuncunun bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyeceği ifade edildi.
  1. 20.5.2019
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