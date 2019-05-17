Beşiktaş Trabzon'a geldi
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Trabzon'a geldi

Trabzon'a geldi

Beşiktaş Trabzon'a geldi

, 'in 33. haftasında yarın ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.

Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, 'nda bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Havalimanında taraftarların ilgi gösterdiği takımı, güvenlik önlemleri altında kalacakları otele geçti.

Beşiktaş ile , yarın saat 19.00'da Stadı'nda karşılaşacak.


  1. 17.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Trabzon'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN