Beşiktaş Trabzon'a geldi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından karşılandı.
Havalimanında taraftarların ilgi gösterdiği Beşiktaş takımı, güvenlik önlemleri altında kalacakları otele geçti.
Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.
- 17.05.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
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Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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