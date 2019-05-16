Baskan Orman’dan Tedesco bombası
17 Mayıs 2019, Cuma
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Baskan Orman’dan Tedesco bombası

Baskan Orman’dan Tedesco bombası
Alman basını, 'ın yeni hocasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Başkan 'ın takımın başına kesinlikle yabancı bir teknik adam getireceği yazılırken, en son 'yi çalıştıran 33 yaşındaki teknik adam Domenico Tedesco ile bir 'da bizzat görüştüğü ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Haberde bu görüşmenin farklı gelişmeleri de beraberinde getireceği ifade edildi.


  1. 16.5.2019
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