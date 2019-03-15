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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Bin 512 gün sonra!

Bin 512 gün sonra!

, ’ta oynanacak Arnavutluk maçıyla tam 5 bin 512 gün sonra tekrar ay-yıldızlı takımın başında olacak.

A Milli Futbol Takımı'nda ikinci kez göreve gelen , 'taki Arnavutluk maçıyla tam 5 bin 512 gün sonra tekrar ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıkma heyecanı yaşayacak. Milli takımda son maçına Şubat 2004'te çıkan Güneş'in, ile oynanan dostluk maçında forma şansı verdiği futbolculardan sadece 3'ü faal olarak top koşturuyor. Şenol Güneş'in son maçında forma şansı verdiği isimlerden sadece (Sarıyer), (G.Birliği) ve Fatih Sonkaya (Kohlcheider) faal olarak futbolculuk kariyerlerini sürdürüyor.

  1. 15.3.2019
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