A Milli Futbol Takımı'nda ikinci kez göreve gelen Şenol Güneş, 22 Mart'taki Arnavutluk maçıyla tam 5 bin 512 gün sonra tekrar ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıkma heyecanı yaşayacak. Milli takımda son maçına Şubat 2004'te çıkan Güneş'in, Danimarka ile oynanan dostluk maçında forma şansı verdiği futbolculardan sadece 3'ü faal olarak top koşturuyor. Şenol Güneş'in son maçında forma şansı verdiği isimlerden sadece Serkan Balcı (Sarıyer), Selçuk Şahin (G.Birliği) ve Fatih Sonkaya (Kohlcheider) faal olarak futbolculuk kariyerlerini sürdürüyor.