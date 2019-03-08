Şenol Güneş'ten Kadınlar Günü kutlaması
08 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Şenol Güneş'ten Kadınlar Günü kutlaması

'ten kutlaması

Şenol Güneş'ten Kadınlar Günü kutlaması

Beşiktaş Teknik Direktörü ve futbolcular, 8 Mart Dünya dolayısıyla tesisteki kadın çalışanlara çiçek verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde yönetim kurulu üyesi , teknik direktör , teknik ekip ve futbolcuların, tesisteki kadın çalışanlardan beslenme uzmanı Müge Şafak ile personeller Kıymet Kabaoğlu ve Suna Atalay'a çiçek takdim ettiği ifade edildi.

Öte yandan, HDI Sigorta Ataman Güneyligil ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic'in de kendi sporcularına hediye ve çiçek takdim ettiği kulüp sitelerinden duyuruldu.

  1. 08.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şenol Güneş'ten Kadınlar Günü kutlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN