Vida’ya Roma kancası

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı Roma ile anılan Domagoj Vida için İtalya basınından flaş bir iddia geldi. Roma Sportif Direktörü Monchi'nin gelecek sezon takımda görmek istediği oyuncular arasında Vida'nın da olduğu ifade edildi. Jesus ve Fazio ile yollarını ayıracağı belirtilen Roma'nın, alternatif isimler olarak Matheus Guedes, Armando Izzo ve Vida'yı listesine aldığı belirtildi. Hırvat savunma oyuncusunun maliyetinin 10-12 milyon euro civarında olduğu yazıldı. Vida'nın Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu arada Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2020 Elemeleri E Grubu'nda sahasında Azerbaycan ve deplasmanda Macaristan ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi. Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida, bu maçların aday kadrosuna çağrıldı.