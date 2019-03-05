Vida’ya Roma kancası – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Vida’ya Roma kancası

Vida’ya Roma kancası

İtalyan basını, ’nin yeni sezonda takımda görmek istediği oyuncular arasında Vida’nın olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı Roma ile anılan için basınından flaş bir iddia geldi. 'nin gelecek sezon takımda görmek istediği oyuncular arasında Vida'nın da olduğu ifade edildi. Jesus ve Fazio ile yollarını ayıracağı belirtilen Roma'nın, alternatif isimler olarak Matheus Guedes, Armando Izzo ve Vida'yı listesine aldığı belirtildi. Hırvat savunma oyuncusunun maliyetinin 10-12 milyon euro civarında olduğu yazıldı. Vida'nın ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu arada Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2020 Elemeleri E Grubu'nda sahasında ve deplasmanda ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi. Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida, bu maçların aday kadrosuna çağrıldı.

  1. 5.3.2019
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