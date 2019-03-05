Vida’ya Roma kancası
İtalyan basını, Roma Sportif Direktörü Monchi’nin yeni sezonda takımda görmek istediği oyuncular arasında Vida’nın olduğunu yazdı.
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı Roma ile anılan Domagoj Vida için İtalya basınından flaş bir iddia geldi. Roma Sportif Direktörü Monchi'nin gelecek sezon takımda görmek istediği oyuncular arasında Vida'nın da olduğu ifade edildi. Jesus ve Fazio ile yollarını ayıracağı belirtilen Roma'nın, alternatif isimler olarak Matheus Guedes, Armando Izzo ve Vida'yı listesine aldığı belirtildi. Hırvat savunma oyuncusunun maliyetinin 10-12 milyon euro civarında olduğu yazıldı. Vida'nın Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu arada Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2020 Elemeleri E Grubu'nda sahasında Azerbaycan ve deplasmanda Macaristan ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi. Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida, bu maçların aday kadrosuna çağrıldı.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
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Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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