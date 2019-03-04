Beşiktaş'ta ayrılık! Takıma yeni gelmişti...
04 Mart 2019, Pazartesi
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'ta ! Takıma yeni gelmişti...

Beşiktaş'ta ayrılık! Takıma yeni gelmişti...

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan , devre arasında ettiği Isimat 'i özellikle derbisindeki performansı sonrası gözden çıkardı. Yönetimin, futbolcu ile sezon sonunda yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

'a devre arasında olan Isimat 'in gözden çıkarıldığı öğrenildi. maçında yaptığı hatalar nedeniyle beraberlikte baş sorumlu isimlerden biri olarak gösterilen Fransız yıldızın bu nedenle Kayseri'de oynatılmadığı belirlendi. Takvim'in haberine göre; Yönetimin Fransız oyuncuyu sezon sonunda satmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ
Fransız stoper ikinci devrenin ilk 6 haftasında 11'de sahaya süren Şenol Güneş, Kayseri maçında ilk kez yedek bıraktı. Beşiktaş'a transfer olduğunda birkaç maç iyi performans gösteren Mirin büyük bir düşüş içersine girdi. Güneş, "Darbeden dolayı bir sıkıntısı vardı" dediği 27 yaşındaki futbolcuyu aslında derbideki performansından ötürü yedek bıraktığı öğrenildi.

Sağlık heyetinin oynamasına engel bir durum olmadığını belirttiği Mirin, Güneş'in derbideki faturanın önemli kısmını kendisine kesmesiyle ilk kez kulübeyle tanıştı.

  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 04.03.2019 13:17
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