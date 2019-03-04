Beşiktaş'ta ayrılık! Takıma yeni gelmişti...

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan Isimat Mirin'in gözden çıkarıldığı öğrenildi. Fenerbahçe maçında yaptığı hatalar nedeniyle beraberlikte baş sorumlu isimlerden biri olarak gösterilen Fransız yıldızın bu nedenle Kayseri'de oynatılmadığı belirlendi. Takvim'in haberine göre; Yönetimin Fransız oyuncuyu sezon sonunda satmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ

Fransız stoper ikinci devrenin ilk 6 haftasında 11'de sahaya süren Şenol Güneş, Kayseri maçında ilk kez yedek bıraktı. Beşiktaş'a transfer olduğunda birkaç maç iyi performans gösteren Mirin büyük bir düşüş içersine girdi. Güneş, "Darbeden dolayı bir sıkıntısı vardı" dediği 27 yaşındaki futbolcuyu aslında derbideki performansından ötürü yedek bıraktığı öğrenildi.

Sağlık heyetinin oynamasına engel bir durum olmadığını belirttiği Mirin, Güneş'in derbideki faturanın önemli kısmını kendisine kesmesiyle ilk kez kulübeyle tanıştı.