Beşiktaşlı Domagoj Vida için Roma'dan teklif!

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin Hırvat stoperi Domagoj Vida için İtalyan temsilcisi AS Roma'dan teklif olduğu iddia edildi.
4 Mart 2019 Pazartesi 22:46
Güncelleme: 04.03.2019 22:48
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Ara transfer döneminde Avrupa devlerinin radarına takılan fakat Beşiktaş'ta kalmayı tercih eden Domagoj Vida ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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İtalyan basını, Roma'nın Vida için 10-12 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü, devre arasında Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer edebilmek için ciddi girişimlerde bulunmuştu.
Oyuncunun menajeri Uğur Avadan da yaptığı açıklamada İtalyan devinin teklifini doğrulamış ancak Hırvat stoperin Siyah Beyazlılar'da kalmak istediğini söylemişti.
İtalyan basını ise Kara Kartal'ın 29 yaşındaki savunmacısı hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası daha ortaya attı.