Beşiktaşlı Domagoj Vida için Roma'dan teklif! - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaşlı Domagoj Vida için Roma'dan teklif!

Beşiktaşlı Domagoj Vida için Roma'dan teklif!

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin Hırvat stoperi Domagoj Vida için İtalyan temsilcisi AS Roma'dan teklif olduğu iddia edildi.

4 Mart 2019 Pazartesi 22:46 Güncelleme: 04.03.2019 22:48
Beşiktaşlı Domagoj Vida için Roma'dan teklif!

Ara transfer döneminde Avrupa devlerinin radarına takılan fakat Beşiktaş'ta kalmayı tercih eden Domagoj Vida ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşlı Domagoj Vida için Roma'dan teklif!

İtalyan basını, Roma'nın Vida için 10-12 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Beşiktaşlı Domagoj Vida için Roma'dan teklif!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü, devre arasında Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer edebilmek için ciddi girişimlerde bulunmuştu.

Beşiktaşlı Domagoj Vida için Roma'dan teklif!

Oyuncunun menajeri Uğur Avadan da yaptığı açıklamada İtalyan devinin teklifini doğrulamış ancak Hırvat stoperin Siyah Beyazlılar'da kalmak istediğini söylemişti.

Beşiktaşlı Domagoj Vida için Roma'dan teklif!

İtalyan basını ise Kara Kartal'ın 29 yaşındaki savunmacısı hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası daha ortaya attı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN