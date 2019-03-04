Beşiktaş geçmişini arıyor
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Beşiktaş geçmişini arıyor

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor... Siyah-beyazlı ekip, Fikret Orman döneminde ve Şenol Güneş yönetimindeki en kötü sezonunu yaşıyor.... Beşiktaş puan olarak feda sezonunun gerisinde bile kaldı...

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04 Mart 2019 , Pazartesi
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