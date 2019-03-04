Savunmada sıkıntı büyük

Isınma esnasında sakatlanan Domagoj Vida, Şenol Güneş ve sağlık heyetiyle görüşerek Kayserispor maçında kendisini denemek istediğini söyleyip 90 dakikayı çıkarmıştı. Fakat buna rağmen siyah-beyazlılarda kötü giden bir şeyler var. Geçen hafta Fenerbahçe'den 12 dakikada 3 gol yiyen Beşiktaş, önceki gün de Kayserispor'dan 5 dakikada 2 gol yiyerek istatistikleri alt üst etti. Kartal, ligin 2. yarısındaki 7 maçta 9 gol yerken, ilk devredeki aynı periyotta 8 gol yemişti.