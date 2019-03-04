Savunmada sıkıntı büyük – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Savunmada sıkıntı büyük

Savunmada sıkıntı büyük

Isınma esnasında sakatlanan , ve sağlık heyetiyle görüşerek maçında kendisini denemek istediğini söyleyip 90 dakikayı çıkarmıştı.

Isınma esnasında sakatlanan , ve sağlık heyetiyle görüşerek maçında kendisini denemek istediğini söyleyip 90 dakikayı çıkarmıştı. Fakat buna rağmen siyah-beyazlılarda kötü giden bir şeyler var. Geçen hafta 'den 12 dakikada 3 gol yiyen , önceki gün de Kayserispor'dan 5 dakikada 2 gol yiyerek istatistikleri alt üst etti. , ligin 2. yarısındaki 7 maçta 9 gol yerken, ilk devredeki aynı periyotta 8 gol yemişti.

  1. 4.3.2019
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