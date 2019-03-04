Savunmada sıkıntı büyük
Isınma esnasında sakatlanan Domagoj Vida, Şenol Güneş ve sağlık heyetiyle görüşerek Kayserispor maçında kendisini denemek istediğini söyleyip 90 dakikayı çıkarmıştı.
Isınma esnasında sakatlanan Domagoj Vida, Şenol Güneş ve sağlık heyetiyle görüşerek Kayserispor maçında kendisini denemek istediğini söyleyip 90 dakikayı çıkarmıştı. Fakat buna rağmen siyah-beyazlılarda kötü giden bir şeyler var. Geçen hafta Fenerbahçe'den 12 dakikada 3 gol yiyen Beşiktaş, önceki gün de Kayserispor'dan 5 dakikada 2 gol yiyerek istatistikleri alt üst etti. Kartal, ligin 2. yarısındaki 7 maçta 9 gol yerken, ilk devredeki aynı periyotta 8 gol yemişti.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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