Oğuzhan için transfer iddiası

Oğuzhan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kayseri ile oynanan maç öncesi ev sahibi ekip yönetiminin, Özyakup için transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Beşiktaşlı idarecilerin ise "Şu an devam eden bir lig var. Sezon sonu bir daha görüşelim" cevabını verdikleri ifade edildi. Beşiktaş'ın ayrıca bu isteğe karşılık olarak Kayseri'ye Larin'i önerdiği belirtildi.



'ADANMIŞLIK'

Beşiktaş'ta bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Oğuzhan Özyakup, bireysel olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oğuzhan Özyakup çalışma yaptığı salondaki "odaklanma, motivasyon, adanmışlık ve bahane" ifadelerinin yer aldığı sözleri paylaştı.