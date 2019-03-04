Oğuzhan için transfer iddiası – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Oğuzhan için iddiası

Oğuzhan için transfer iddiası

Oğuzhan için flaş bir iddia ortaya atıldı. ile oynanan maç öncesi ev sahibi ekip yönetiminin, Özyakup için teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Oğuzhan için flaş bir iddia ortaya atıldı. ile oynanan maç öncesi ev sahibi ekip yönetiminin, Özyakup için teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Beşiktaşlı idarecilerin ise "Şu an devam eden bir lig var. Sezon sonu bir daha görüşelim" cevabını verdikleri ifade edildi. 'ın ayrıca bu isteğe karşılık olarak Kayseri'ye Larin'i önerdiği belirtildi.

'ADANMIŞLIK'
Beşiktaş'ta bu sezon beklenen performansı gösteremeyen , bireysel olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oğuzhan Özyakup çalışma yaptığı salondaki "odaklanma, motivasyon, adanmışlık ve bahane" ifadelerinin yer aldığı sözleri paylaştı.

  1. 4.3.2019
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