Beşiktaş'tan Demirören'e teşekkür mesajı – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
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'tan Demirören'e teşekkür mesajı

Beşiktaş'tan Demirören'e teşekkür mesajı

Kulübü, Başkanlığı görevini bırakan 'e teşekkür mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün eski başkanlarından 'e Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Hüsnü Güreli'ye başarılar dileriz."

  1. 28.02.2019
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