Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü
Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasına karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak zirve yarışında önemli bir darbe yiyen Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü. İkinci yarıdaki performansıyla şampiyonluk yolunda umutlanan Beşiktaş'ta yeni hedefler konuşulmaya başlandı.
Fenerbahçe derbisinde alınan beraberlikten çok, maçın 3-0'dan dönüp 3-3'e gelmesi Beşiktaş'ta rüzgarı tersine döndürdü. Ligin ikinci yarısında derbi öncesinde çıktığı 5 maçta 13 puan toplayan siyah-beyazlılarda şampiyonluk için zirveyle aradaki puan farkının kapatılması yönünde hesaplar yapılmaya başlanırken, derbi sonrasında tüm hesaplar değişti. Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı haftada derbiden 1 puanla ayrılan Beşiktaş, zirvenin 11 puan gerisine düştü. Kalan 11 haftada 11 puanlık farkı eritmek için mesaiye başlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, takımı tekrar toparlamanın hesaplarını yapıyor.
ŞENOL GÜNEŞ'E İLK KEZ TEPKİ GÖSTERİLDİ
Siyah-beyazlı takımın başına geldiği 2015-2016 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, dünkü derbinin ardından ilk kez taraftar tepkisi gördü. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana kötü sonuçlar almasına karşın taraftarın arkasında durduğu Güneş, derbinin ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne girerken taraftarların kendisine tepkisiyle karşılaştı.
YÖNETİM DE KARAMSAR
Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaşlı yöneticilerin de şampiyonluk umudu kalmadı. Bazı yöneticiler karşılaşma sonrasında ikinci yarıdaki futbola tepki gösterirken, takımın en azından ligi 2. sırada tamamlamasını umuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon en azından 2. sırada yer alarak Devler Ligi'nde boy gösterip, Avrupa gelirleriyle ekonomik sıkıntıyı da çözmek istiyor. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan yönetim, Şenol Güneş'in sezon sonunda ayrılması durumunda takımın başına getirilmesi planlanan teknik direktörleri de masaya yatıracak.
- 26.02.2019
- Güncelleme: 26.02.2019 13:10
- Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili rapor yayımlandı
- Fenerbahçe'den Şenol Güneş'e göndermeli paylaşım
- Beşiktaş taraftarlarıyla Şenol Güneş arasında tartışma
- Ersun Yanal: “Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacak bunun acısını çıkartacağız”
- Şenol Güneş: “Beraberlik de olsa bu bir kayıptır”
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.