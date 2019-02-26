Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü
26 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü

'ta rüzgar tersine döndü

Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü

karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasına karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak zirve yarışında önemli bir darbe yiyen 'ta rüzgar tersine döndü. İkinci yarıdaki performansıyla şampiyonluk yolunda umutlanan Beşiktaş'ta yeni hedefler konuşulmaya başlandı.

derbisinde alınan beraberlikten çok, maçın 3-0'dan dönüp 3-3'e gelmesi 'ta rüzgarı tersine döndürdü. Ligin ikinci yarısında derbi öncesinde çıktığı 5 maçta 13 puan toplayan siyah-beyazlılarda şampiyonluk için zirveyle aradaki puan farkının kapatılması yönünde hesaplar yapılmaya başlanırken, derbi sonrasında tüm hesaplar değişti. ve 'ın kazandığı haftada derbiden 1 puanla ayrılan Beşiktaş, zirvenin 11 puan gerisine düştü. Kalan 11 haftada 11 puanlık farkı eritmek için mesaiye başlayan Teknik Direktör , takımı tekrar toparlamanın hesaplarını yapıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'E İLK KEZ TEPKİ GÖSTERİLDİ
Siyah-beyazlı takımın başına geldiği 2015-2016 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, dünkü derbinin ardından ilk kez taraftar tepkisi gördü. Beşiktaş'ın sezon başından bu yana kötü sonuçlar almasına karşın taraftarın arkasında durduğu Güneş, derbinin ardından Ümraniye 'ne girerken taraftarların kendisine tepkisiyle karşılaştı.

YÖNETİM DE KARAMSAR
Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaşlı yöneticilerin de şampiyonluk umudu kalmadı. Bazı yöneticiler karşılaşma sonrasında ikinci yarıdaki futbola tepki gösterirken, takımın en azından ligi 2. sırada tamamlamasını umuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon en azından 2. sırada yer alarak Devler Ligi'nde boy gösterip, Avrupa gelirleriyle ekonomik sıkıntıyı da çözmek istiyor. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan yönetim, Şenol Güneş'in sezon sonunda ayrılması durumunda takımın başına getirilmesi planlanan de masaya yatıracak.

  1. 26.02.2019
  2. Güncelleme: 26.02.2019 13:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta rüzgar tersine döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN