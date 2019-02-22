Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'taki toplantı salonunda saat 10.30'da başlayacak.
- 22.02.2019
- Güncelleme: 22.02.2019 10:36
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Mbaye Diagne Terim’i çıldırttı
Toplam 2
Yorum
emre forvete yanlıs ısım almısız yazık
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Yanal’ın jübilesi!
Toplam 1
Yorum
Sefer Ali Koç hep destek tam destek takım düşsene 40000 seyirci gelecek şaşırıyorsun dimi kızıyorsun dimi kızma O iş aş veriyor Sevap
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Yabancı
Toplam 1
Yorum
Ahmet Her programda 40 sefer ilginç 50 sefer enteresan kelimelerini söylüyorsun .Çok enteresan çok ilginç hocam ilginç ama değilmi çok enteresan
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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