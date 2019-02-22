Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
22 Şubat 2019, Cuma
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'ta toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Kulübü 'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Kulübü 'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'taki toplantı salonunda saat 10.30'da başlayacak.

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 10:36
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