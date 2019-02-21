Ahmet Kavalcı'dan futbol takımına yemek
BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, futbol takımına yemek verdi.
Beşiktaş As Başkanı, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular da yemekte yer aldı.
Sıcak bir ortamda geçen ve Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte futbolcular keyifli vakit geçirdi.
- 21.2.2019 16:30
- Güncelleme: 21.2.2019 16:45
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Toplam 1
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anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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