Ahmet Kavalcı'dan futbol takımına yemek 
21 Şubat 2019, Perşembe
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'dan takımına yemek

Ahmet Kavalcı'dan futbol takımına yemek

ve A Takımdan , futbol takımına yemek verdi.

ve A Takımdan , futbol takımına yemek verdi.

Beşiktaş As Başkanı, Transfer Komitesi Başkanı, Vodafone Park'tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, teknik direktör , teknik ekip ve futbolcular da yemekte yer aldı.

Sıcak bir ortamda geçen ve Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte futbolcular keyifli vakit geçirdi.

  1. 21.2.2019 16:30
  2. Güncelleme: 21.2.2019 16:45
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