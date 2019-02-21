Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları
21 Şubat 2019, Perşembe
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'ta derbi hazırlıkları

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Siyah-beyazlı takımın idmanını, ve bağlı öğrencileri de takip etti.

, 'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü sahasında ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleri ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.

İdmanda 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonu ile taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yarı sahada taktik maçla devam eden antrenmanın şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Öte yandan ve bağlı öğrencileri, Beşiktaş antrenmanını takip etti. Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, idmanın ardından bir araya geldiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 21.2.2019 14:20
  2. Güncelleme: 21.2.2019 14:21
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