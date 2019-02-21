Amedspor'dan Beşiktaş’a transfer
21 Şubat 2019, Perşembe
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Amedspor'dan ’a

Amedspor'dan Beşiktaş’a transfer

2. Lig takımlarından ’in genç futbolcularından , ’a oldu.

2. Lig takımlarından 'in genç futbolcularından , 'a oldu.
Sergilediği üstün performans ile aralarında ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir Spor Kulübü gibi birçok kulübün talip olduğu Eren, oluşan şartlar neticesinde tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. U14 takımı antrenörü Erhan Ölker, Muhammed Eren'in transferi ile ilgili konuştu. Ölker, "Muhammed Eren ortaya koyduğu başarıyla milli takıma seçildi ve Beşiktaş'a transfer oldu. Bu çocuğumuzun Beşiktaş'a transfer etmesi bizleri mutlu etti. Muhammed Eren ile gurur duyuyorum. İlini ve kulübünü en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphem yok. Sabırla, çok çalışarak daha iyi yerlere gelecektir. Bununla yetinmeyip hedefleri her zaman ileri koyup büyük bir oyuncu olacağından hiç şüphem yok. Hem A takımımıza sporcu yetiştiren hem de Süper Lig takımları başta olmak üzere birçok takıma sporcu transfer eden altyapı hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'a transfer olan sporcumuza da bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz. Muhammed'in başarısı bizlere gurur kaynağı olacaktır" dedi.
  1. 21.2.2019 13:04
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