Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor

Portekizli yıldız, Fener'e karşı çıktığı 9 lig karşılaşmasında 2 gol atıp, 2 asist yaptı. Q7, geçen sezon Vodafone Park'taki 3-1 biten derbide 2 golle gecenin kahramanı olmuştu.



BAŞKAN ORMAN SOUCEK'İ İZLEDİ



Kızlarıyla birlikte Prag'a giden Fikret Orman'ın burada transfer çıkarması yaptığı iddia edildi. Başkanın, adı zaman zaman gündeme gelen Tomas Soucek'i izlemek için dün akşam oynanan Viktoria Plzen-Slavia Prag karşılaşmasını takip ettiği öne sürüldü. Avrupa basını daha önce siyah-beyazlıların 23 yaşındaki ön libero ile ilgilendiğini yazmıştı.



DERBİ PAZARTESİ



NUS Süper Lig'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı belli olurken, Fenerbahçe derbisinin günü de açıklandı. 23. haftada Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. 24. haftada da Kayserispor ile karşılaşacak olan Kartal, 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacak.



MEDEL İÇİN YİNE TEKLİF YAPACAĞIZ



Ara transfer döneminde Medel ile ilgilenen West Ham cephesinden Şilili futbolcu için yeni bir açıklama geldi. İngiliz ekibinin bir yöneticisi Ada basınına verdiği röportajda "Medel, menajerimizin istediği bir oyuncu. Medel için muhtemelen bir kez girişimde bulunacağız. Ama şu an ligi üst sırada bitirmeye odaklanmış durumdayız" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ: 3 FENERBAHÇE: 0



Beşiktaş genç takımları bu hafta Fenerbahçe ile karşılaştı ve 3 galibiyet aldı. U-14 Akademi Takımı, sezonun 20. haftasında rakibini 2-1 mağlup etti. Zaferi getiren golleri Semih ve Emirhan kaydetti. U-15 takımı 1-0 kazanırken, U-16'lar da sarı-lacivertlileri deplasmanda 1-0 yendi.