Bambaşka bir Beşiktaş!

Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Malatyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, deplasman fobisini yendi. Bu sezonun ilk yarısında rakiplerine konuk olduğu maçlarda kötü performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, ikinci devredeki deplasman karşılaşmalarında ise bambaşka bir kimliğe büründü. Birinci devredeki 9 deplasman maçında sadece 2 kez kazanabilen Kartal, 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılarak 10 puan elde edebildi. Beşiktaş, rakip sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Ligin 2. yarısındaki ilk 3 deplasman karşılaşmasını kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, şimdiden 9 puana ulaşarak kısa sürede birinci devredeki performansına yaklaşmayı bildi. Öte yandan Beşiktaş, deplasmanlarda ilk yarıdaki kötü hücum ve savunma performanslarını ikinci devrede düzeltti. Sezonun ilk yarısındaki 9 dış saha maçında 12 gol atabilen Beşiktaş, 1,3 ortalama yakaladı. Kalesinde de 13 gol gören Beşiktaş, maç başına 1,4'lük performans sergiledi. İkinci yarıda dışardaki ilk 3 maçta 11 gol atan Beşiktaş, maç başı 3,6 oranla yakaladı.



GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI



Beşiktaş, puan olarak da sıçradı. Siyah-beyazlılar, 22. haftalar itibarıyla geçen sezonki deplasman performansını geçti. Ligde 2017-2018'deki ilk 12 dış saha maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Beşiktaş, 17 puan topladı. Bu sezonun 22 maçlık bölümünde 12 kez rakiplerine konuk olan Beşiktaş, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puana ulaştı.



'ÇOK PİŞMANIM BENİ AFFEDİN'



Malatyaspor karşılaşmasında attığı golden sonra sevinç sırasında köşe bayrağına tekme attığı için karp görüp cezalı duruma düşen Adem Ljajic, takım arkadaşlarından özür diledi. Sırp orta sahanın, takımın stattan ayrılışı sırasında otobüste bir konuşma yaparak "ok pişmanım. Bir an kendime hâkim olmadım. Aptalca bir hareketti. Yaptığımı fark ettiğimde çok üzüldüm. Sizlerden çok özür dilerim" dediği dile getirildi.