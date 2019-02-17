Quaresma geliyor – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Quaresma geliyor

Quaresma geliyor

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Quaresma, derbi maçında ilk 11'deki yerini almak için gün sayıyor.

'in, cezasının bitimiyle beraber 'da ikinci yarıda oyuna aldığı , 23 kez topla buluşup, 2 kilit pas yaptı, %91.7 pas isabetiyle oynadı. Tecrübeli teknik adamın hafta içinde Q7'yi orta yapmaktan çok içeriye kat ederek oynama konusunda çalıştıracağı ifade edildi.
  1. 17.2.2019
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