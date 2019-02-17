Golü coşturdu cezası üzdü
Malatya maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Ljajic’in gereksiz sarı kart nedeniyle derbide cezalı olması sıkıntı yarattı.
PARA CEZASI YOLDA
İstatistik olarak başarılı bir grafik sergileyen ve attığı golle takımına altın değerinde üç puan getiren Ljajic, gol sevincinde köşe direğine tekme attığı için sarı kart gördü ve F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Şenol Güneş soyunma odasında, "Yaptığın tam anlamıyla üst düzey amatörlük. Derbide oynamamanın bir cezası olacak" dediği Ljajic'e küçük de olsa bir para cezasının kesileceği ifade edildi.
Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla bu sezon 21 resmi maçta görev yaptı. 4 kez filelerini havalandıran genç oyuncu, 7 de asist yaparak toplam 11 gole direkt olarak katkıda bulunmayı başardı.
- 17.2.2019
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Golü coşturdu cezası üzdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.