Ricardo’dan ‘kalma’ sözü! – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Ricardo’dan ‘kalma’ sözü!

Ricardo’dan ‘kalma’ sözü!

'ın Portekizli yıldızı 'nın, sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi.

'ın Portekizli yıldızı 'nın, sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi. Teknik direktör 'in, "Kalacaksan tam konsantre ol, gideceksen idmanlara dahi çıkmana gerek yok" restini çektiği Portekizli oyuncunun "Sezon sonuna kadar buradayım, şampiyonluk yaşamak istiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.

  1. 14.2.2019
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