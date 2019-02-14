Ricardo’dan ‘kalma’ sözü!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın, sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın, sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, "Kalacaksan tam konsantre ol, gideceksen idmanlara dahi çıkmana gerek yok" restini çektiği Portekizli oyuncunun "Sezon sonuna kadar buradayım, şampiyonluk yaşamak istiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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