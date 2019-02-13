Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'tan açıklaması

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

, 'un sağlık durumu hakkında yaptı. Oğuzhan'ın 2-3 dinlendirileceği bilgisi paylaşıldı.

şöyle;

"Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz 'un tedavisine, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanları tarafından başlanmıştır. Özyakup, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirilecektir."

  1. 13.2.2019 15:18
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