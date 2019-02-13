Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Oğuzhan'ın 2-3 dinlendirileceği bilgisi paylaşıldı.
Açıklama şöyle;
"Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un tedavisine, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanları tarafından başlanmıştır. Özyakup, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirilecektir."
- 13.2.2019 15:18
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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