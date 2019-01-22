Fenerbahçe'ye gidecek derken... Tolgay Arslan'a sürpriz talip! Beşiktaş haberleri...
22 Ocak 2019, Salı
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'ye gidecek derken... 'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'ye gidecek derken... Tolgay Arslan'a sürpriz talip!

'ta teknik direktör 'in kararıyla kadro dışı bırakılan ve 'nin de transfer gündeminde yer alan 'ın yeni rotası belli oluyor...

Siyah beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan ve 'in planları arasında yer almayan Tolgay Arslan'a yeni bir talip çıktı. Yıllık 2.5 milyon euro maaş alan tecrübeli oyuncu için 'ın Almanya Bundesliga ekibi ile görüştüğü öğrenildi.

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  1. 22.1.2019 17:18
  2. Güncelleme: 22.1.2019 17:39
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