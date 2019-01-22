Fenerbahçe'ye gidecek derken... Tolgay Arslan'a sürpriz talip!
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...
HABERİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
- 22.1.2019 17:18
- Güncelleme: 22.1.2019 17:39
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe'ye gidecek derken... Tolgay Arslan'a sürpriz talip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.