Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...
22 Ocak 2019 Salı, 17:13:30
Güncelleme: 17:21:48
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Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin 5 milyon euro veya 3 milyon euro artı Şener Özbayraklı takatı karşılığında transfer etmek için harekete geçtiği Tolgay Arslan'ın transferi Beşiktaş'ın olumsuz yanıtı nedeniyle gerçekleşmemişti.
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Siyah beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan ve Şenol Güneş'in planları arasında yer almayan Tolgay Arslan'a yeni bir talip çıktı.
Yıllık 2.5 milyon euro maaş alan tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'la görüştüğü öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 sezondur takipte bulunan Alman ekibi, Tolgay'ın satış listesine konmasının ardından harekete geçti ve siyah beyazlılarla menajerler aracılığıyla ilk teması kurdu.
İlk etapta Fenerbahçe'yle anlaşmasına rağmen Kanarya'nın Beşiktaş'la kendisi hakkında ortak bir noktada buluşamaması sonrasında rotasını Almanya'ya çeviren Tolgay'ın da Bundesliga'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.