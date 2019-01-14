Hazırlıklara bugün devam – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Hazırlıklara bugün devam

Hazırlıklara bugün devam

kampını tamamlayarak 'a dönen , hazırlıklarına bugün devam edecek.

kampını tamamlayarak 'a dönen , hazırlıklarına bugün devam edecek. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular, bugün saat 18.00'de topbaşı yapacaklar. , ligde oynayacağı Akhisar maçının taktik çalışmalarına başlayacak.

  1. 14.1.2019
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