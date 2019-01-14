Hazırlıklara bugün devam
Antalya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına bugün devam edecek.
Antalya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına bugün devam edecek. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular, bugün saat 18.00'de topbaşı yapacaklar. Kartal, ligde oynayacağı Akhisar maçının taktik çalışmalarına başlayacak.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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